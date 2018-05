خلال لقائه بنقيب الأشراف..«الناظوري» يثنى على الدور الوطني للنقابة

المتوسط:

التقى الدكتور عزالدين بالعيد الشيخي، النقيب العام لنقابة الأشراف، على رأس وفد من النقابة، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي والحاكم العسكري درنه -بن جواد سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري، أمس الأحد في المرج.

وبحسب بيان للنقابة العامة للأشراف في ليبيا، اليوم الاثنين، ألقى النقيب العام كلمة حيا فيها الفريق وشكره على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وشكر له استجابته لمطلب الأشراف لفتح الزوايا والطرق الصوفية.

وقد رد «الناظوري» على كلمة النقيب العام بكلمة أعرب فيها عن محبته للأشراف و أثنى على دور نقابة الأشراف الوطني البارز وقد طلب الفريق من النقيب العام إعادة الزيارة له لمناقشة بعض الأمور المهمة وألح في طلب الزيارة له مرة أخرى وقد وعده النقيب العام بتكرار الزيارة له بعون الله تعالى.

