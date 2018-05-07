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قوات خفر السواحل الليبية تُنقذ 114 مهاجراً غير شرعي وتستعيد جثة واحدة بالإضافة إلى الإبلاغ عن فقدان أحد المهاجرين قبالة مدينة الزاوية يوم أمس الأحد.

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

(مصدر الصورة: AFP) صورة أرشيفية.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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