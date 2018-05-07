تحضيرية مؤتمر إعمار بنغازي تجتمع بالوفود الأجنبية المشاركة

قامت لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لإعمار بنغازي، أمس الأحد، بعقد اجتماع موسع، مع الوفود الأجنبية المشاركة بالمؤتمر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أحداث المؤتمر وإمكانية الاستفادة من التوصيات الصادرة عنه، بالإضافة إلى إمكانية استفادة الجهات التنفيذية من الخبرات المتاحة لديهم، حيث أبدى المشاركين الأجانب سعادتهم وتقديرهم وامتنانهم لحسن الضيافة والاستقبال، مَثَنيّين على الورقات العلمية التي قدمت خلال اليومين.

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