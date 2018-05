اللجنة التحضيرية لـ«إعمار بنغازي» تبحث فعاليات المؤتمر مع الوفد الأجنبي المشارك

المتوسط:

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعمار بنغازي، اجتماعا مع الوفد الأجنبي المشارك بالمؤتمر بحضور وزارة الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني والهيأة العامة للاتصالات، أمس الأحد.

وحضر الاجتماع مسؤول قطاع الإسكان والمرافق بنغازي رجب التاجوري، م. خالد العبدلي مدير مكتب الشؤون الفنية، م. بوبكر البرغثي مدير مكتب المشروعات ، ا. جهاد صالح البدري مدير مشروع 5000 وحدة سكانية، ومسؤول إدارة الدراسات بهيأة الإسكان والمرافق، ومسؤول الموانئ بالحكومة المؤقتة طارق ثابت.

وناقشت اللجنة مع الوفد الأجنبي، أحداث المؤتمر وإمكانية الاستفادة من التوصيات الصادرة عنه، بالإضافة إلى إمكانية استفادة الجهات التنفيذية من الخبرات المتاحة لديهم، كما أبدى المشاركين الأجانب عن سعادتهم وتقديرهم وامتنانهم لحسن الضيافة والاستقبال، مَثَنيّين على الورقات العلمية التي قدمت خلال اليومين.

