مباحثات ليبية أوروبية لرفع الحظر الجوي عن ليبيا

تعتزم هيئة سلامة الطيران الأوروبية، إرسال مفتشين إلى ليبيا لتفقد المطارات، والاطلاع على مستوى الجاهزية الفنية من حيث قواعد السلامة والأمن، وإمكانية رفع الحظر الجوي عن ليبيا.

وأكد وزير النقل والمواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل، أن المطارات الليبية تلتزم بقواعد السلامة، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية فى قطاع السلامة، وأن هذه القواعد تحظى باهتمام بالغ لدى مصلحة الطيران المدني، مشيرا إلى أنه خلال اجتماعه مع هيئة سلامة الطيران الأوروبية، تم مناقشة إمكانية رفع الحظر عن شركات الطيران المفروض منذ سنوات.

ورجح معتوق، أن تكون المواعيد المقررة لزيارة الهيئة خلال هذا الصيف، وأن يتم رفع التقرير النهائي للهيئة الأوروبية في اجتماعها خلال نوفمبر القادم.

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