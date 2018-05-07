"البرغثي" يشارك في احتفالية تخريج دفعة من القوة المتحركة بجنزور

شارك وزير الدفاع بحكومة الوفاق المهدي البرغثي والموقوف عن العمل، باحتفالية تخريج 135 منتسبا للقوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور.

وألقى البرغثي كلمة بالمناسبة أكد فيها أن الدعم الذي تلقته القوة المتحركة من وزارة الدفاع هو أقل من الحد الأدنى، متعهدا بتقديم مزيد من الدعم للقوة من وزارة الدفاع.

وضمت الدفعة 135متدربا من أصل 150 التحقوا بها وأمضوا فترة تدريب تجاوزت الشهرين تلقوا خلالها تدريبات في المشاة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

يذكر أن القوة المتحركة الوطنية تتبع رئاسة الأركان بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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