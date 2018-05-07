الحكومة المؤقتة تثني على الجيش في ذكرى ثورة الكرامة

قرنادة-العنوان

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الاثنين بيان بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة الكرامة اثنت من خلاله على دور القوات المسلحة العربية الليبية وتصديهم لأكبر التنظيمات الإرهابية على مر التاريخ.

وقال البيان “في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا الليبي أياما حاسمة، و مرحلة سياسية اتسمت بالتحديات الصعبة، والاختناقات في المشهد السياسي، والتآمر على تقسيم الوطن “

وأضاف البيان “تأتي الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق ثورة الكرامة، العمل التاريخي الذي تحقق على أيدي أبناء القوات المسلحة الليبية في وجه الإرهاب و تصدت لأكبر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم، وانتصرت بنغازي العصية، وعادت الموانئ النفطية من أيدي العصابات المارقة، و أصبح الجنوب الغالي في حضن الوطن “.

وأوضح البيان “إن هذه الانتصارات المبهرة التي كتبت بالدم من قبل أبناء القــوات المســلحة، ورجال الشـــرطة، والشباب المساند لهم، ستظل جزءا من تاريخ تجربتنا النضالية التي قادها شيخ الشهداء عمر المختار، وملحمة غالية في ذاكرة نضالنا الوطني الطويل”.

وقال البيان “إن الحكومة المؤقتة التي وقفت سندا وعونا وداعما للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب لتتصدى بكل شجاعة لمحاولات إسقاط الشرعية، وحافظت على مؤسساتها الوطنية من أجل كرامة الوطن و المواطن، و تحقيق العيش الكريم لأبناء شعبنا .. فإنها تثمن عاليا هذه الانتصارات مكبرة تضحيات المؤسسة العسكرية، مُحترمة دماء الشهداء الطاهرة، وتبارك لقواتنا المسلحة قيادة و ضباطا و ضباط صف و جنود الذكرى الرابعة لثورة كرامة الوطن التي قارعت الإرهاب فدحرته، وأسقطت مشروع الإمارة في وطننا العزيز “.

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