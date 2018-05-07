"موازنة الأسعار": مخزون السلع التموينية يكفي حتى يوليو المقبل

أكد مدير فرع صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية فرج امساعد، أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي حتى شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن استمرار تدفق هذه السلع لن يحدث أزمة نقص لدى المواطن.

وتأتي تصريحات امساعد بعد وصول كميات من السلع التموينية المستهدف توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان إلى مخازن الصندوق لضمان حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار مناسبة في الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر، قد أصدر قراره رقم (27) لسنة 2018 بشأن تحديد أسعار خاصة للسلع الأساسية “الزيت، السكر، الدقيق، الطماطم، الأرز” خلال شهر رمضان.

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