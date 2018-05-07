الحكومة المؤقتة تؤكد وصول دفعات من السلع التموينية لصندوق موازنة الأسعار

ليبيا – أعلن صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة وصول كميات من السلع التموينية المستهدف توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

الحكومة المؤقتة أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على أن وصول هذه السلع يأتي في إطار المتابعة الدقيقة واليومية لرئيس الحكومة عبدالله الثني لضمان التسهيل على المواطن للحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة رغم الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة الدكتور منير عصر قد أصدر قراره رقم (27) لسنة 2018 بشأن أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان ويتبلور القرار وفقاً لبيان الوزارة حول أسعار بعض السلع الأساسية المستهدف توزيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية خلال الشهر الكريم.

القرار لفت إلى أن التسعيرة ستتغير عقب انتهاء شهر رمضان طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (7) لعام 2018م.

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