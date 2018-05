ضبط «يخت سياحي» داخل المياه الإقليمية بساحل رأس الهلال

المتوسط:

تمكن عناصر القوات البحرية بمحور الساحل رأس الهلال من إلقاء القبض على يخت سياحي دخل المياه الإقليمية الليبية، حيث تم جره إلى الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين خلال التحقيقات الأولية مع طاقم اليخت الذي الـ7 الذين كانوا على متنه، أنهم خرجوا من قناة السويس متوجهين إلى إسبانيا، واضطروا لدخول المياه الإقليمية الليبية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال عبدالكريم صبره، المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار: «إنه ستتم إحالة طاقم اليخت الـ7 إلى مكتب المدعى العام لتحقيقۑ».

