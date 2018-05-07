بالأسماء..اختتام دورة الخياطة وتكريم أوائل المتدربات باجدابيا.

أقيم يوم أول أمس السبت حفل اختتام تخريج الدفعة الأولى للمتدربات بدورة تعليم التفصيل والخياطة للسيدات بالإضافة إلى افتتاح معرض مصاحب لعرض منتجات الدورة داخل مقر مشغل اجدابيا لتعليم التفصيل والخياطة وبرعاية الشراكة المجتمعية اجدابيا وبحضور مدير مكتب الشؤون الاجتماعية اجدابيا وأعضاء فريق الشراكة المجتمعية اجدابيا وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أمين سر الشراكة المجتمعية اجدابيا سلامة العريبي في حديث – لبوابة افريقيا الاخبارية عن الدورة قائلاً :”عدد الخريجات من الدفعة الأولى لدورة تعليم التفصيل والخياطة 35 متدربة من أصل 43 شاركنا بالدورة “.

وتابع العريبي :” في ختام الدورة أقيم اختبار تقييم للمتدربات وذلك من خلال اجراء امتحان عملي في التفصيل والخياطة بمثابة مشروع تخرج للمتدربات ايضاً التقييم شمل الانضباط في الحضور والغياب وذلك من اجل اظهار النتائج النهائية للدورة و الإعلان عن التراتيب العشرة الأوائل للمتدربات، حيث تم تكريمهن نهاية الدورة وتتويج المتحصلة على الترتيب الأول بمنحها “ماكينة خياطة ” حديثة كاملة الملحقات“.

وكانت نتائج الامتحان النهائي للمتدربات في الدورة كالتالي :-

الترتيب الأول : فايزة حامد عبدالسلام ، النسبة : 88.25 %

الترتيب الثاني : منى محمد عبدالقادر ، النسبة : 79.7 %

الترتيب الثالث : بسمة عبدالرسول محمد ، النسبة : 79.1 %

الترتيب الرابـع : صباح بوشوال عبدالرحيم ، النسبة : 76.8 %

الترتيب الخامس: كلثوم عبدالقادر مرسال ، النسبة : 74.5 %

الترتيب السادس : مبروكة مصباح حسين ، النسبة : 74.5 %

الترتيب السابع : مليكـــة عمــر احمـد ، النسبة : 72.5 %

الترتيب الثامن: ياسمين محمد بالتمر ، النسبة : 71 %

الترتيب التاسع : تهاني محمود عمران ، النسبة : 68.3 %

الترتيب العاشر : زينب شحات ابراهيم ، النسبة : 67.1 %

ويذكر ان مشغل اجدابيا لتعليم التفصيل والخياطة أعلن عن إنطلاق الدورة الثانية لتعليم التفصيل والخياطة للسيدات والتي تستهدف 40 متدربة بعد شهر رمضان القادم .

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