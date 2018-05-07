اقتصاد المؤقتة يعلن وصول السلع التموينية الخاصة بشهر رمضان

قرنادة-العنوان

أعلن صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة أمس الأحد وصول كميات من السلع التموينية المستهدف توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي وصول هذه السلع في إطار المتابعة الدقيقة واليومية لرئيس مجلس وزراء عبدالله الثني لضمان التسهيل على المواطن للحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة رغم الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة كان قد أصدر وزير الاقتصاد والصناعة منير عصر، قراره رقم (27) لسنة 2018م بشأن أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

ويتبلور القرار وفقا لبيان الوزارة حول أسعار بعض السلع الأساسية المستهدف توزيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية خلال الشهر الكريم.

واشتمل القرار على سلع الزيت، والسكر، والدقيق، والطماطم، والأرز مع تحديد تسعيرة خاصة خلال شهر رمضان.

وأشار القرار إلى أن التسعيرة ستتغير عقب انتهاء شهر رمضان المبارك طبقا لقرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (7) لعام 2018م.

وكان مدير فرع صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية فرج امساعد قد أكد أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن استمرار تدفق هذه السلع لن يحدث أزمة نقص لدى المواطن.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية