السراج يحذر أوروبا من وجود إرهابيين بين قوارب المهاجرين

حذر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أوروبا من أنه “من المحتمل جداً” أن يكون هناك إرهابيين مختبئين على متن قوارب المهاجرين.

ويأتي تحذير السراج، بعد تحذيرات وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي في الأسابيع الأخيرة، وكشف السراج أنه “من المحتمل للغاية ً” أن تكون القوارب التي تحمل المهاجرين عبر البحر المتوسط محمّلة بالإرهابيين.

وقال إن المتطرفين ربما يكونون مختبئين بين طالبي اللجوء بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا وفقا لما أورده موقع مهاجر نيوز الأوروبي.

وقال الموقع الأخباري إن تحذير السراج يأتي بعد هجوم إرهابي في الثاني من مايو استهدف مقر مفوضية الانتخابات وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 20 أخرين، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في وقت الحق مسئوليته عن الهجوم .

وركز الاجتماع بين السراج ومينيتي على حالة التعاون بين البلدين في ضوء العمل الذي قامت به اللجنة الإيطالية-الليبية في تدريب خفر السواحل في طرابلس ، فضلاً عن التعاون القضائي، وترتبط هذه القضايا بما يُنظر إليه على أنه أكثر المشاكل إلحاحاً وهو كيفية الحد من خطر الإرهابيين الذين قد يحاولون تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى ، والقلق من أن الإرهابيين قد يكونون مختبئين بين المهاجرين في محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية – تي جي 1- حذر السراج من أن الوضع قد يتدهور “من المحتمل جداً أن يكون هناك إرهابيون على متن قوارب المهاجرين. لكن الإرهابيين يقيمون أيضاً في ليبيا ، يختلطون بين المهاجرين ويزعزعون استقرار البلاد”.

وبينما انخفض عدد المهاجرين المغادرين إلى أوروبا ، ارتفع عدد الباقين في ليبيا وأشار السراج إلى أن البلاد تعاني نتيجة لذلك.

وقال السراج “الوضع في مراكز المهاجرين كارثي. لقد استثمرنا قدرا كبيرا من الموارد لمساعدة هؤلاء الناس ، لكن الحمل لا يمكن أن يقع على أكتافنا فقط ولا على إيطاليا. يجب على الدول الأوروبية الأخرى التدخل. هناك حاجة إلى مساعدة هذه المراكز، ومساعدة هؤلاء الأشخاص وبلدانهم ودعم التنمية هناك”.

وأكد وزير الداخلية الإيطالي مينيتي أن الخطر الأكبر إلى جانب “الذئاب الوحيدة” يمثله المقاتلون الأجانب العائدين من سوريا. وقال إنه حتى عام مضى “كان من غير المحتمل أن يصل كبار أعضاء تنظيم داعش غيرهم من الإرهابيين إلى أوروبا على متن قوارب تحمل مهاجرين”، لكن بعد الهزيمة العسكرية للتنظيم الإرهابي في سوريا والعراق يُعتقد أنه “من المعقول الاعتقاد بأن المقاتلين الفارين يمكنهم استخدام الطريقة الأسهل والأكثر انفتاحًا ورفاهية التي يستخدم المتاجرين بالبشر”.

واختتم المسئول الإيطالي تصريحاته بقول لهذا السبب على الحدود الجنوبية لمنطقة الساحل الأفريقي “تلعب لعبة هامة” وهناك حاجة “للعمل في شمال أفريقيا لمنع الملاذات الآمنة” للإرهابيين.

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