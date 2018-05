شاب يحرق منزل جدته ليتمكن من سرقتها فى بنغازي

المتوسط:

ألقى مركز شرطة رأس اعبيدة، القبض على شخص اضرم النار في منزل جدته، والاعتداء عليها بالضرب بواسطة آلة حادة آدت إلى دخولها مستشفى الجلاء، وهي في حالة حرجة جدآ، بحسب ما ذكرت مديرية أمن بنغازي.

وبحسب بيان لمديرية أمن بنغازي اليوم الاثنين، فقد قام الشاب بسرقة ما بحوزة الجدة من أموال ومجوهرات تمثلت بمبلغ مالي وقدره 60 ألف دينار و500 دولار أمريكي و35 ريال سعودي وبعض المجوهرات حيث تم القبض والتحري عليه بالتعاون مع قسم البحث الجنائي الأبيار وايداعه في السجن وإحالة جميع الأحراز إلى النيابة العامة.

