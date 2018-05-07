بوجلالة: بلدي مصراتة وعد باتخاذ إجراءات إيجابية بشأن تاورغاء

قال وزير الدولة لشؤون المهجرين يوسف بوجلالة، الاثنين، إن الوعود بعودة أهالي تاورغاء المقيمين في قرارة القطف إلى بيوتهم، ما زالت قائمة، مؤكدا استمرار الاجتماعات في مصراته بهذا الشأن.

وأوضح بوجلالة، في تصريح خاص للرائد، أن مجلس مصراتة البلدي وعد خلال هذين اليومين باتخاذ إجراءات إيجابية بهذا الملف، مؤكدا تسلمه تقريرا من اللجنة المكلفة بالتواصل مع لجنة تاورغاء عن ميثاق العودة وكافة الإجراءات السابقة لعودة الأهالي المهجرين.

وأضاف الوزير أن وعود مصراتة بعودة أهالي تاورغاء قبل رمضان قائمة، لكنها تمدَّد بحجج غير مقنعة، منوها إلى أن مطالب مصراتة عامة متغيرة بين المطالبة بالاعتذار الرسمي، والبحث عن المفقودين، ومسح الألغام كافة وغيرها، لافتا إلى أنها مطالب يمكن تنفيذها على مراحل.

وأكد بوجلالة أن كسر حاجز العودة من شأنه أن يفتح المجال لتهيئة المدينة، مبينا أن الأهالي سيبدؤون في إعمار بيوتهم بشكل فردي، إلى جانب فتح المجال أمام المجتمع الدولي الذي وعد بإعادة إعمار المدينة، والمجلس الرئاسي الذي سيعمل على إزالة الألغام والبحث عن المفقودين وغير ذلك.

ولفت الوزير إلى أن الأهالي يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والإقامة في خيام من البلاستيك، وقلة المياه، وهبوب الرياح المحملة بالغبار.

يذكر أن أهالي تاروغاء وصلوا إلى منطقة قرارة القطف، مطلع فبراير، بناء على إعلان المجلس الرئاسي بدء عودتهم إلى مدينتهم، ومنعوا من ذلك بسبب وجود خلل في الاتفاق بحسب تصريحات من مدينة مصراتة

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