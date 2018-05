المتوسط:

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأنّ الأجواء معتدلة ومستقرة على المناطق الساحلية، حيث تسجل درجـات الحـرارة مــا بين ( 24 – 30 ) مْ، ومرتفعة على الدواخل، إذ تسجل درجات الحرارة مــابين ( 19 – 37 ) مْ، وأليكم تفاصيل درجات الحرارة فى أغلب مناطق ليبيا اليوم الاثنين.

The post أحوال الطقس المتوقعة على أغلب مناطق ليبيا اليوم الاثنين 7 مايو 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية