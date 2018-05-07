الجيش الليبي يحكم سيطرته على مصنع الدقيق في درنة

أفاد مصدر أمني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الكتيبة 101 التابعة للجيش الليبي بأمرة النقيب محمد ابسيط، تمكنت اليوم الاثنين، من فرض سيطرتها علي مصنع الدقيق في مدينة درنة.

وكانت الكتيبة 101 مشاة اجدابيا، بقيادة آمر الكتيبة النقيب محمد بسيط الزوي، قد وصلت إلى مدينة درنة، الجمعة الماضية لتلتحق بباقي وحدات الجيش على تخوم المدينة، حيث تأتي تحركات الكتيبة 101 بعد تقدم وحدات الجيش جنوب مدينة درنة وسيطرتها على مواقع جديدة من بينها مسجد أبو سليم في منطقة “سيدي عزيز” الذي كانت تتخذه الجماعات الإرهابية موقعا للتمركز كخط دفاع استراتيجي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية