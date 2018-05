المتوسط:

أرسل مركز بنغازي الطبي الشحنة الثالثة من المستلزمات الطبية، إلى المركز الصحي سيدي خالد في عين مارة، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين المركزين، إلى جانب الاستعدادات الجارية لتحرير درنة من الإرهابيين.

وقدم المركز الصحي سيدي خال، شكره الى كل من مدراء الإدارات، والأقسام والمخازن، وعلى رأسهم مدير المركز، تثميناً لجهودهم ودعمهم المبذول لتأمين المركز.

