تحريات بنغازي تلقي القبض على مصريين يصهرون النحاس لتهريبه لمصراتة

بنغازي 07 مايو 2018 ( وال ) – ألقت عناصر وحدة التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي القبض على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية المصرية يقومون بجمع النحاس وصهره في منطقة القوارشة غرب مدينة بنغازي.

وفي تصريح لرئيس وحدة التحريات، أشرف الفايدي، قال: أن مصادر خاصة أبلغتهم بوجود مجموعة خارجة عن القانون داخل مزارع في منطقة القوارشة, ويقوم الأفراد الثلاث بجمع النحاس “الأصفر، الأحمر” لصهره وتجميعه على شكل سبائك تزن الواحدة من 10 إلى 25 كيلو جرام تقريبا، ومن ثم شحنه إلى مدينة مصراتة .

وكشف الفايدي أن الجناة يقومون بشحن البضاعة داخل مقطورة بطول 40 قدما وتغطيتها في المؤخرة بأكياس من البصل للتمويه، ومن المعروف لدى العامة أن هذه الكميات تختص بتوصيل الكهرباء داخل مدينة بنغازي، إلى جانب ذلك يتم استعماله في صناعة المقذوفات الخاصة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بهدف دعم الجماعات الإرهابية على كامل التراب الليبي.

وتابع الفايدي بعد ورود المعلومة تم أخذ الإذن من النيابة العامة بالدخول إلى المكان وضبط كل ما يعد حيازته جريمة .

ولفت الفايدي إلى أنه تم تجهيز قوة كبيرة من أفراد التحريات العامة ومداهمة المكان والقبض على الجناة، ومن ثم التحفظ على الشاحنة المتواجد داخلها كمية النحاس المذكورة والتي تقدر بحوالي 50 طن .

يشار إلي أن الجناة الذين تم القبض عليهم والبالغ عددهم ثلاثة أفراد يحملون الجنسية المصرية وهم الآن قيد التحقيق لإحالتهم للنيابة العامة فور استكمال الإجراءات القانونية. (وال _بنغازي ) ر إ / س ع

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