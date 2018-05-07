البرلمان المصري: الإسراع في الانتخابات يمثل عموداً فقريًا لحل الأزمة الليبية

عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، أمس الأحد، اجتماعا موسعا لمناقشة تطورات الأوضاع فى ليبيا .

وأكدت اللجنة في بيان أصدرته، على أن الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يمثل عموداً فقريًا في الحل السياسي للأزمة على أن يسبقها توحيد القوات المسلحة في الداخل الليبي ولابد من الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لإجرائها في موعدها، مشيرة إلى أن المحاولات التخريبية المغرضة والمشبوهة لتعطيل المسيرة السياسية والانتخابات وآخرها تفجيرات مبنى المفوضية العليا للانتخابات والتي أسقطت العديد من الشهداء لن تثنى الشعب الليبي عن ممارسة حقه الانتخابي وتدعيم استقراره وهو الأمر الذي أدانته اللجنة وأصدرت في شأنه بيانًا منفصلاً في حينه.

وشددت اللجنة، على أن انتشار التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في عدد من المناطق والمدن الليبية خطرًا داهمًا على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ويحتاج إلى مواجهة شاملة وحربًا لا هوادة فيها، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية.

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