المتوسط:

أجرى عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، برفقة مدير مديرية أمن بنغازي العقيد مهندس الطيار رافع البسيكري، جولة تفقدية على التمركزات الأمنية ونقاط الثبوت لضواحي مدينة بنغازي.

وبحسب مديرية أمن بنغازي اليوم الاثنين، فأن جولة التفقد شملت الطريق الساحلي وعدة مراكز الشرطة منها مركز الصابري ومركز رأس عبيدة ومركز الحدائق ولقد شددوا على الانتباه واليقظة والوضع الأمني داخل مدينة بنغازي.

