وكيل تعليم الوفاق يزور مدرسة بطرابلس على خلفية الاعتداء على مديرها

طرابلس-العنوان

شارك وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، في الطابور الصباحي بمدرسة محمد الكوت الثانوية أمس الأحد، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير المدرسة، أشرف علي الفزاني، من قبل أحد طلاب المدرسة.

وتعهد وكيل وزارة التعليم عادل جمعة بمعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بأي فرد من العاملين بقطاع التعليم. مؤكدا رفض الوزارة القاطع لممارسة أي نوع من أنواع العنف داخل المؤسسات التعليمية سواءً أكان ذلك الأذى جسديا أو نفسياً أو إهانة واستهزاء أو تهكُّماً وسخرية سواءً ما يبديه المعلم تجاه طلابه أو العكس أو ما ينشأ بين الطلاب أنفسهم.

وحث الوكيل الطلبة على ضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة واحترام الاسرة التربوية بالمدرسة متعهدا بمعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بأي فرد من العاملين بالمدرسة خاصة وبقطاع التعليم عامة.

وعلى هامش جولته بالمدرسة ألتقي الوكيل بطلبة الشهادة الثانوية واستمع لآرائهم وملاحظاتهم حول إجراء امتحانات الشهادة داخل القاعات الجامعية وقدم الردود الشافية لتساؤلاتهم.

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