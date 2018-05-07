المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات يدين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس

بنغازي 07 مايو 2018 (وال) – استنكر المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.

واعتبر المرصد في بيان له الهجوم موجهاً لكافة الليبيين ،ومحاولة بائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي و ما هو إلا رسالة تؤكد بعدم بناء دولة القانون والمؤسسات.

وتقدم المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات بأحر التعازي لضحايا الاعتداء،الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى من فلذات أكباد الوطن.

وأدان المرصد اعتراف تنظيم الدولة بهذا العمل الإرهابي ،مطالبًا مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية إصدار قانون حالة الطواريء رغم أنه يقوض الحقوق والحريات إلا أنه للضرورة أحكام حفاظاً على الوضع الأمني يتطلبها الأمن القومي للبلاد في الوقت الراهن.

وناشد المرصد المؤسسة العسكرية والأمنية بإعلان حالة النفير الدائم وضرورة ترقب الوضع العسكري والأمني على كامل ربوع الوطن والعمل على اجتثات الإرهاب وتجفيف منابعه، ويطالب المجلس الرئاسي ضرورة إعداد خطة أمنية لحماية الوطن وأرواح العباد ومنع كافة الاختراقات.(وال – بنغازي) ع ع / أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال