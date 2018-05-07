غرفة عمليات الكرامة: قواتنا تتقدم في درنة وعلى السكان عدم الاقتراب من تمركزات الارهابيين

ليبيا – طالبت غرفة عمليات الكرامة في بيان لها سكان مدينة درنة بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من تمركزات العصابات الارهابية التى وصفتها بـ” المنتهية”.

غرفة عمليات الكرامة أضافت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه :” على الوطنيبن الشرفاء في المدينة منع هؤلاء الارهابين من استغلال المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من استخدام الطرق العامة مثل طريق وادي الشواعر وذلك بقفلها تماماً”.

واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن وحدات الجيش تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من الارهاب والارهابيين.

هذا ويأتي هذا البيان بعد سيطرة الكتيبة 101 مشاة اجدابيا على مصنع الفوز لصناعة الدقيق بالفتائح بمنطقة سيدي عزيز شرق مدينة درنة

يشار الى أن وحدات الجيش قد بدأت التقدم الى مدينة درنة من عدة محاور بعد تحشيد غير مسبوق على تخوم المدينة وغارات جوية استهدفت دفاعات الجماعات الارهابية ، ويأتي هذا التقدم بالتزامن مع الاستعراض العسكري الكبير لتخريج الدفعة 51 من الكلية العسكرية والاحتفال بذكرى معركة الكرامة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية