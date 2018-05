في ذكرى عملية الكرامة..الحكومة المؤقتة تجدد دعمها للقوات المسلحة

المتوسط:

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الاثنين، البيان رقم (12) لسنة 2018، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق ثورة الكرامة.

وقال البيان:« في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا الليبي أياما حاسمة ، ومرحلة سياسية اتسمت بالتحديات الصعبة، و الاختناقات في المشهد السياسي، و التآمر على تقسيم الوطن، فتأتي الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق ثورة الكرامة، العمل التاريخي الذي تحقق على أيدي أبناء القوات المسلحة الليبية في وجه الإرهاب و تصدت لأكبر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم ، و انتصرت بنغازي العصية ، و عادت الموانىء النفطية من أيدي العصابات المارقة ، و أصبح الجنوب الغالي في حضن الوطن».

وتابعت الحكومة:« أن هذه الانتصارات المبهرة التي كتبت بالدم من قبل أبناء القــوات المســلحة ، و رجال الشـــرطة ، و الشباب المساند لهم ، ستظل جزءا من تاريخ تجربتنا النضالية التي قادها شيخ الشهداء عمر المختار ، و ملحمة غالية في ذاكرة نضالنا الوطني الطويل».

وأردف البيان، أن الحكومة المؤقتة التي وقفت سندا و عونا و داعما للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب لتتصدى بكل شجاعة لمحاولات إسقاط الشرعية، و حافظت على مؤسساتها الوطنية من أجل كرامة الوطن و المواطن ، و تحقيق العيش الكريم لأبناء شعبنا .. فإنها تثمن عاليا هذه الانتصارات مكبرة تضحيات المؤسسة العسكرية ، مُحترمة دماء الشهداء الطاهرة ، و تبارك لقواتنا المسلحة قيادة و ضباطا و ضباط صف و جنود الذكرى الرابعة لثورة كرامة الوطن التي قارعت الإرهاب فدحرته ، و أسقطت مشروع الإمارة في وطننا العزيز .

