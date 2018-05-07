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إقامة معرض كلية الصيدلة في جامعة عمر المختار البيضاء

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 07 مايو 2018 (وال) – أقيم خلال اليومين الماضيين في جامعة عمر المختار البيضاء المعرض الثالث لكلية الصيدلة.

وجاء المعرض من ضمن الأنشطة المتعددة التي تقوم بها كلية الصيدلة في جامعة عمر المختار حيث سبق هذا الافتتاح جهود كبيرة في الإعداد والتنظيم والإشراف.

وشهد المعرض حضورًا لافتًا من أعضاء هيأة التدريس و الطلبة والضيوف حيث حضره   عميد كلية الصيدلة الدكتور أنس بوزهرة عميد كلية الزراعة الدكتور صالح عبدالرحيم.

واحتوى المعرض الذي استمر لمدة يومين   5- 6  مايو عديد الأجنحة  بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات.(وال – البيضاء) ع ع / أ د

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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