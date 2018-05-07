الحكومة المؤقتة: ثورة الكرامة أسقطت "مشروع الإمارة" في ليبيا

هنأت الحكومة المؤقتة، اليوم الإثنين، القوات المسلحة الليبية قيادة وضباطا وضباط صف وجنود بالذكرى الرابعة لانطلاق عملية الكرامة.

وثمنت الحكومة في بيان بمناسبة قرب حلول الذكرى السنوية الرابعة لعملية الكرامة، تضحيات المؤسسة العسكرية التي قارعت ودحرت الإرهاب في بنغازي وأسقطت مشروع الإمارة في ليبيا.

وقالت الحكومة المؤقتة إنها وقفت سندا وعونا وداعما للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب لتتصدى بكل شجاعة لمحاولات إسقاط الشرعية ، و حافظت على مؤسساتها الوطنية من أجل كرامة الوطن و المواطن ، و تحقيق العيش الكريم للشعب الليبي.

وأضاف البيان، إن ثورة الكرامة عمل تاريخي تحقق على أيدي القوات المسلحة الليبية في وجه الإرهاب وتصدت لأكبر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم، وانتصرت بنغازي العصية، و عادت الموانئ النفطية من أيدي العصابات المارقة ، و أصبح الجنوب الغالي في حضن الوطن .

وأكدت الحكومة في بيانها أن الانتصارات المبهرة التي كتبت بالدم من قبل أبناء القــوات المسلحة ورجال الشرطة والشباب المساند لهم ، ستظل جزءا من تاريخ تجربتنا النضالية التي قادها شيخ الشهداء عمر المختار، وملحمة غالية في ذاكرة نضالنا الوطني الطويل .

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