موسى فرج: النائب العام لا يحتاج شكوى ليباشر التحقيق في قضايا الفساد

قال عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، الاثنين، إن النائب العام يستطيع تحريك الدعوى بنفسه في القضايا العمومية المتعلقة بالمجتمع والتي تخص الفساد والقتل.

وذكر فرج، في تصريح للرائد، أن هناك جدلا بين أعضاء المجلس حول تصريحات القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي حول تورط عدد من المسؤولين في شبهات فساد مالي، مشيرا إلى أنهم لم يتقدموا بشكوى رسمية للنائب العام بسبب عدم عقد جلسة هذه الأيام.

وأضاف موسى أن المجلس الرئاسي أكد صدور أمر من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للنائب العام بمباشرة التحقيق في كل قضايا الفساد المحالة إليه، ومنها تلك التي كشف عنها الحاسي.

يشار إلى أن القنصل الليبي في مصر عادل الحاسي كشف، في تصريحات إعلامية، عن تورط عدد من النواب والمسؤولين في قضايا فساد مالي.

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