اللجنة الإعلامية لمؤتمر إعمار بنغازي تجتمع مع الوفود الأجنبية المشاركة

اجتمعت اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لإعمار بنغازي، مع الوفود الأجنبي المشارك في المؤتمر.

وأكدت اللجنة على صفحتها الرسمية، أن اللقاء تخلل مناقشة أحداث المؤتمر، وإمكانية الاستفادة من التوصيات الصادرة عنه، بالإضافة إلى إمكانية استفادة الجهات التنفيذية من الخبرات المتاحة لديهم.

يذكر أن الإجتماع تخلل حضور مسؤول قطاع الإسكان والمرافق بنغازي رجب التاجوري، ومدير مكتب الشؤون الفنية خالد العبدلي، إلى جانب مدير مكتب المشروعات،ومسؤول إدارة الدراسات بهيئة الإسكان والمرافق، ومسؤول الموانئ بالحكومة المؤقتة طارق ثابت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا