بلدية سرت تكشف موعد وصول السيولة المالية لمصارف المدينة

أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني أن السيولة النقدية ستصل إلى المصارف التجارية في المدينة خلال الأسبوع المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس البلدي نقلا عن عميد البلدية أنه “تواصل مع إدارة مصرف ليبيا المركزي وفرع المصرف بسرت بشأن توفير السيولة النقدية بالمدينة“.

وأوضح المكتب أن عملية توزيع السيولة النقدية ستكون عن طريق مندوبي القبائل سرت برعاية لجنة التواصل الاجتماعي والمجلس البلدي.

يذكر أن المصارف التجارية بسرت تعاني من أزمة شح السيولة النقدية حيث وصلت آخر شحنة إلى المدينة قبل شهر ونصف تقريبا.

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