اقتراب تسليم رفات المصريين ضحايا داعش

على مشارف نهاية حزن استمر لسنوات، اقترب تسليم رفات المصريين إلى أهاليهم، وهم المواطنون ال21 الذين ذبحهم داعش خلال سيطرته على سرت في إحدى أبشع جرائم الإرهاب.

وأعلن مسؤول التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، إن هناك تنسيقاً بين ليبيا والسلطات المصرية لإرسال رفات الضحايا، إلى مصر، مبيناً أن ليبيا تلقت تقارير من النائب العام المصري تؤكد انتهاء فحوصات الحمض النووي.

وبحسب صحيفة “مصر اليوم” الناطقة بالإنجليزية فإن أهالي الضحايا طالبوا القضاء الليبي “باعتقال الجناة، وإعدامهم، ونشر صورهم في مواقع التواصل”.

يشار إلى أن مكتب النائب العام الليبي أكد في أكتوبر 2016، اكتشاف مكان رفات المصريين، في منطقة جنوب سرت، بينما كان داعش قد كشف عن الجريمة في مقطع دعائي في 15 فبراير 2015

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