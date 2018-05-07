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‏نائب السفير البريطاني إلى ⁧‫ليبيا‬⁩ يلتقي مع وزير الداخلية في ⁧‫طرابلس‬⁩ لتقديم التعازي بعد الهجوم المُروع الأسبوع الماضي، ومناقشة جهود ⁧‫بريطانيا‬⁩ لدعم الأمن المُستدام في ⁧‫ليبيا‬⁩.

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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