سلسة دورات لتعليم الخياطة في سبها

انطلقت في مركز سبها “أنت الوطن” دورة تدريبه لتعليم السيدات الخياطة بمشاركة 20 سيدة من نساء المدينة.

وقالت حفصة محمد، احدى عضوات المركز المشرف على الدورة أن النساء بعد الدورة يمكنهن خدمة أسرهن وتحسين نمط معيشتهن من خلال تنفيذ ما تدربن عليه من خياطة وأشغال منزلية تعود عليهم بالنفع المادي والمعنوي.

وتأتي هذه الدورات ضمن مشروع تعزيز قدرات المرأة الليبية الذي ينفذه منتدى تمكين المرأة والشباب، وبرعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان وتحت أشراف الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب.

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