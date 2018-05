المتوسط:

أهابت غرفة عمليات الكرامة بسكان مدينة درنة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من تمركزات العصابات الارهابية المنتهية .

وطالبت غرفة عمليات الكرامة الوطنيبن الشرفاء في المدينة من منعها من استغلال المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من استخدام الطرق العامة مثل طريق وادي الشواعر وذلك بقفلها تماما، متابعة:« تحيطكم الغرفة علما بأن قواتها تتقدم بشكل جيد نحو تطهير المدينة من الإرهابيين».

