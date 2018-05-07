دبلوماسي روسي يؤكد دعم بلاده للجيش الليبلي في حربه ضد الإرهاب

ليبيا – أكد الملحق العسكري الروسي في العاصمة الأردنية ديمتري فيريبايف أمس الأحد على دعم بلاده لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لأن لديه موقفًا واضحًا من الإرهاب.

فيريباف أشار في تصريح خاص لـ صحيفة “إرم نيوز” إلى أن لقاء وزير الدفاع سيرغي شويغو مع المشير خليفة حفتر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قبل أيام تناول العلاقات الثنائية ومحاربة الإرهاب وسبل تسوية الأوضاع في ليبيا.

ورداً على سؤال حول إن كانت روسيا ستزيد دعمها للمشير حفتر خلال المرحلة المقبلة ، قال الملحق العسكري الروسي إن ذلك “ممكن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية