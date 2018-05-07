وكيل وزارة الداخلية يزور زوارة ويتفقد منفذ رأس جدير الحدودي

عين ليبيا

وصل يوم أمس الأحد إلى بلدية زوارة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة «محمد الشيباني المرحاني» ووفد امني مرافق له.

حيث كان في استقباله عميد وأعضاء من بلدية زوارة، واستهل الوكيل زيارته بجولة في مركز ايواء المهاجرين بزوارة والوقوف على أحواله، كما التقى بمدير المركز والعاملين فيه وقدموا صورة واضحة عن ما يعانيه المركز من نقص الامكانيات والمشاكل التي يعاني منها المركز.

تخللت الجولة ايضاً زيارة إلى منفذ رأس جدير الحدودي ولقاء بمدير المنفذ وعدد من العاملين فيه.

هذا وقدم الوكيل وعوداً بتقديم ما يمكن تقديمه لهذه المرافق من قبل وزارة الداخلية.

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