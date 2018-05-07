مركز شرطة رأس اعبيدة يضبط شخصًا سرق جدته واعتدى عليها بالضرب وأحرق بيتها

بنغازي 07 مايو 2018 (وال) – ضبط عناصر مركز شرطة رأس إعبيدة شخصًا قام بإضرام النار في بيت جدته واعتدى عليها بالضرب بعد سرقتها.

وذكر مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي أن الجاني بعد أن قام بسرقة مابحوزة الجدة من أموال ومجوهرات أضرم النار في بيتها واعتدى عليها بالضرب بواسطة آلة حادة أدت إلى دخولها مستشفى الجلاء وهي في حالة حرجة جدًا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المسروقات تمثلت في مبلغ مالي وقدره 60 ألف دينار و500 دولار أمريكي و35 ريال سعودي وبعض المجوهرات.

وكشف مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي أنه تم القبض والتحري على المتهم بالتعاون مع قسم البحث الجنائي الأبيار وإيداعه في السجن وإحالة جميع الأحراز إلى النيابة العامة.(وال – بنغازي) ع ع / أ د

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