الحصادي: نطالب بحماية دولية للمدنيين في درنة

طالب عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، الاثنين، بحماية دولية لمدينة درنة، مؤكدا نزوح عدد “كبير” من العائلات من منطقة الفتايح بحثًا عن مواطن آمنة داخل المدينة.

وقال الحصادي، في تصريح للرائد، إن العائلات تعيش في هلع وخوف من الاجتياح المباغت الذي تشنه قوات الكرامة على منطقة الفتايح في هذه الأثناء، وهو ما أدى إلى قفل المدارس وفرار الأسر من المنطقة، واصفا ذلك بأنه عمل مخزٍ.

وتساءل الحصادي عن الجهة التي اتخذت قرار اجتياح المدينة، مضيفا أنها تتحمل فاتورته الأخلاقية الباهظة تجاه المدنيين، معربا عن أسفه لصمت مجلس النواب وحكومة الوفاق عن هذه الانتهاكات في حق الأطفال والمواطنين. يشار إلى أن قوات حفتر حاولت، اليوم الاثنين، التقدم من المحور الشرقي لمدينة درنة، مع استمرار القصف الجوي على مواقع مختلفة في المدينة

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