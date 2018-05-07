صورة | المجبري رفقة وزراء ووكلاء من حكومة الوفاق يلتقون المشير حفتر فى الرجمة

ليبيا – استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يوم السبت الماضي 5 مايو 2018 وفداً في مقدمته عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري وكل من وزير عدل الوفاق محمد عبد الواحد البرعصي ووزير اقتصاد الوفاق ناصر الدرسي.

هذه الزيارة تأتي بحسب تصريح خاص لعضو الرئاسي فتحي المجبري للمرصد في إطار التهنئة للقائد العام بعودته سالماً لارض الوطن.

وقد رحب القائد العام بمكتبه بالوفد وشكر لهم زيارتهم واهتمامهم وتبادل معهم الحديث حول هموم ومشاكل الوطن ، وتخلل الزيارة مآدبة غداء للوفد بحضور القائد العام وعضو الرئاسي فتحي المجبري.

يشار الى أنه رافق وفد المجبري كل من ووكيل وزارة تخطيط الوفاق مصباح محمد المغربي وكيل وزارة التخطيط ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا افريقيا محمد عطيه العبيدي، كما شمل الوفد عدد من أعيان قبيلة المجابرة في مقدمتهم الشيخ عبد الهادي اسماعيل والشيخ فتحي المعوج.

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