حرس سواحل صبراتة ينقذ مهاجرين غير شرعيين شمالي مليته

صبراته 07 مايو 2018 (وال) – تمكنت دورية تابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في صبراتة من إنقاذ 80 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، من بينهم 28 امرأة، و 11طفل، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك شمالي منطقة مليته.

هذا وحضرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عملية إنقاذ المهاجرين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية بمركز إيواء تاجوراء.

يشار إلى أنه تم نقل المهاجرين غير شرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم من قبل الهيأة الطبية الدولية. ( وال – صبراتة) ع ط / هــ ع

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