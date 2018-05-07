السويد تدين الاعتداء على مفوضية الانتخابات بليبيا

أعربت وزارة الخارجية السويدية، عن إدانتها للهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات الذي وقع في طرابلس يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 مايو 2018.

وأكدت الخارجية السويدية في بيان أصدرته، أن المفوضية العليا للانتخابات تلعب دورا هاما لتطوير المؤسسات الشرعية في ليبيا، موضحة أن الهجوم الإرهابي على المفوضية هو أمر مرفوض و يشكل اعتداء على تطلعات ليبيا لبناء مستقبلها والعيش في سلام و أمان، متقدمة بتعازيها القلبية الحارة لعائلات الضحايا و تتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية