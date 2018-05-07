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السويد تدين الاعتداء على مفوضية الانتخابات بليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت وزارة الخارجية السويدية، عن إدانتها للهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات الذي وقع في طرابلس يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 مايو 2018.

وأكدت الخارجية السويدية في بيان أصدرته، أن المفوضية العليا للانتخابات تلعب دورا هاما لتطوير المؤسسات الشرعية في ليبيا، موضحة أن الهجوم الإرهابي على المفوضية هو أمر مرفوض و يشكل اعتداء على تطلعات ليبيا لبناء مستقبلها والعيش في سلام و أمان، متقدمة بتعازيها القلبية الحارة لعائلات الضحايا و تتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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