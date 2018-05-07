لقاء علمي توعوي بطرابلس حول تحديات الهجرة غير الشرعية

نظمت الهيئة العامة للمعلومات اليوم الاثنين بمقرها الرئيسي بطرابلس لقاءً علمياً حول (تحديات الهجرة غير الشرعية).

وتناول اللقاء تحديات الهجرة غير الشرعية وما تقوم به الوزارات والمؤسسات للحد من هذه الظاهرة، وتحديات النمو والتوزيع الجغرافي لليبيا.

ويأتي اللقاء في إطار استعدادات الهيئة لإعداد وإصدار التقرير الوطني الخامس للتنمية البشرية.

وحضر فعاليات هذا اللقاء العلمي وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة ورئيس لجنة إدارة الهيئة الدكتور عبد الرؤوف علي البيباص ورئيس الفريق البحثي للتقرير الأستاذ علي مصطفى الشريف وعدد من أعضاء الفريق البحثي ولفيف من الباحثين والمختصين والمهتمين بمجالات التنمية ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة).

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