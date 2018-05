المشير حفتر يستقبل وفداً من حكومة الوفاق فى مقدمتهم المجبري

المتوسط:

استقبل القائد العام المشير خليفة بالقاسم حفتر، يوم أمس الأحد وفدا في مقدمته نائب رئيس المجلس الرئاسي ” د. فتحي المجبري ” ، كما ضم الوفد وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني ” محمد عبد الواحد البرعصي ” ووزير الاقتصاد في نفس الحكومة ” د. ناصر الدرسي ” ووكيل وزارة التخطيط ” مصباح محمد المغربي ” وكيل وزارة التخطيط ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا افريقيا ” محمد عطيه العبيدي ” كما شمل الوفد عدد من أعيان قبيلة المجابرة في مقدمتهم الشيخ عبد الهادي اسماعيل و الشيخ فتحي المعوج.

وبحسب مصادر مقربة من ” المجبري ” للمتوسط ” فإن الزيارة تأتي في إطار التهنئة للمشير حفتر بعودته لليبيا بعد رحلة علاج فى الخارج، وفي ذات السياق أكدت ذات المصادر أن قائد عام الجيش توجه للوفد بالشكر على زيارتهم واهتمامهم، وتبادل معهم الحديث حول هموم ومشاكل البلاد.

