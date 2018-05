فيديو.. «بوخمادة»: مهمتنا مقاتلة الإرهابيين والمحافظة على المدنيين في درنة

المتوسط:

أصدر آمر القوات الخاصة العقيد ونيس بوخماده، تعليمات وتوصيات هامة لطلائع القوات الخاصة، قبيل توجهها لتحرير درنة.

وقال بوخمادة:« سوف نتحرك بمقدمة الكتيبة الأولى ، ومقدمة الكتيبة 133 وستتحرك لميدان القتال فى درنه، ونحن كقوات خاصة مهمتنا معروفة، فهدفنا ليس سكان درنة أو مدينة درنة، مهمتنا التعامل مع الإرهابين والخوارج الذين يحاولون أن يعبثوا فى بلادنا».

وتابع:« بالنسبة إلى الليبيين الذين تم التغرير بهم، وانضموا لهذه المجموعات، فسوف تتعامل معهم الدولة والمحاكم، ليس لنا علاقة بهم، هدفنا الاساسي الفئات القادمة من الخارج، سنتعامل معهم»، مضيفا:« هنوروهم شنو ليبيا وشنوا الدخول فى المرافق الليبية وشنوا العبث ونتمنى التوفيق لمجموعات القوات الخاصة وإن شاء الله نسمع مهام كويسة فى الأيام المقبلة، و نرحو من كل العسكريون بالضبط والربط فأمامكن عائلات و نساء أطفال»

http://almotawaset.com/wp-content/uploads/2018/05/بوخمادة.mp4

وقالت مصادر لـ«المتوسط»، إنه منذ صباح اليوم الاثنين 7 مايو الجاري، تقدمت وحدات من القوات المسلحة لتحرير دنه، وتتقدم الوحدات باتجاه القاطع الشرقي ” محور الفتائح ” وتصل الي نقطة تسمي ” الشيشمه ” القريبه من المقبره ومصنع الدقيق ” ال بوشيحه ” بالإضافة تدخل الي شعبيه الفتائح ” الحي السكني ” وتبلغ أهالي الحي وتطمئنهم .

وأضافت المصادر، يأتي ذلك مع اشتباكات تدور رحاها عند مفترق سيدي عون ” محطه التحليه ” بعد أن دعم مجلس شورى مجاهدي درنة مقاتليه بعدد 13 آليه مسلحة.

وتابعت المصادر، تم إغلاق الطريق الشرقي الواصل بين مرتوبة والفتائح من قبل القوات المسلحة للدواعي الأمينة وإما القاطع الغربي ” محور الساحل ” يشهد هدوء والطريق مفتوحة أمام المواطنيين ،والحديث عن السيطرة النهائية هو أمر سابق لأوانه .

