هل تحلق طائرات ليبيا في فضاء أوروبا؟

تبحث وزارة المواصلات بحكومة الوفاق إمكانية رفع الحظر عن الشركات الليبية التي فرضت منذ قرابة 4 سنوات، في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت وكالة شينخوا الصينية عن وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق.

وأكد معتوق أن وفداً من الوزارة زار بروكسل، لمناقشة رفع الحظر مع الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، بغرض رفع الحظر عن الشركات الليبية.

ووعد الوزير بإرسال مفتشين إلى ليبيا ليقوموا بتفقد المطارات ويقيموا مستوى الاستعداد الفني من حيث قواعد السلامة والأمن، مبيناً أن الزيارة من المتوقع أن تجري خلال صيف العام الحالي، ليتم تقديم تقرير للوكالة الأوروبية في نوفمبر المقبل.

ويستمر الحظر على المطارات الليبية منذ عام 2014 بعد الاشتباكات التي شهدها مطار طرابلس خلال عملية فجر ليبيا، وأدت إلى دمار عدد من الطائرات فضلاً عن قاعات المطار ومرافقه.

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