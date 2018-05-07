إنقاذ 120 مهاجرًا غير شرعي وإعادتهم إلى صبراتة

أعلنت غرفة عمليات محاربة تنظيم «داعش» في صبراتة، مساء اليوم الأحد، إنقاذ 120 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ المدينة بعد خروجهم على متن قارب مطاطي من مدينة زوارة غرب البلاد، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد.

وقالت الغرفة إن عملية الإنقاذ جرت بعد تلقيها معلومات عن خروج القارب المطاطي الذي يقل المهاجرين من مدينة زوارة «مقابل ميناء مليتة»، مشيرة إلى أنهم من جنسيات «أفريقية وعربية وليبية».

وأكدت الغرفة تسليم المهاجرين إلى مكتب الهجرة غير الشرعية بصبراتة للتحقيق معهم وترحيلهم خارج المدينة بعد إنقاذهم «من قبل النقطة البحرية صبراتة والنقطة البحرية مليتة التابعتين للغرفة وبالتعاون مع مكتب البحرية بشركة مليتة».

واعتبرت غرفة عمليات محاربة تنظيم «داعش» في صبراتة أنها تفند من خلال هذه العملية «الإدعاءات والشائعات التي تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن عودة نشاط المهربين من داخل مدينة صبراتة».

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