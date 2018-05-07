اخبار ليبيا الان

اليوم الاثنين وعلى تمام الساعة الثالثة مساءً سيتم افتتاح مهرجان الطفل تحت شعار «اطفالنا أملنا» ومعرض الفنون التشكيلية تحت عنوان «تراثنا يجمعنا» في مكتب النشاط المدرسي في ابو سليم، علماً بأن الدخول للمدرسة من الباب الخلفي حفاظاً على عدم عرقلة سير الطريق الرئيسي.

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك