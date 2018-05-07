معهد التدريب والدراسات الجمركية يناقش المشاكل والحلول الخاصة بالموانئ

المتوسط
أعلن معهد التدريب والدراسات الجمركية الليبية، عقد اجتماع اليوم الاثنين 7 مايو، بقاعة الاجتماعات الدولية بالمعهد لدراسة المشاكل والحلول الخاصة بالموانئ والعمل الجمركي بها.
وأوضح الحساب الرسمي لمعهد التدريب والدراسات الجمركية الليبية، أن الاجتماع ضم كل من العميد/ جمعة العباني، مدير عام مصلحة الجمارك المكلف، والمهندس/ عمر الجواشي، مدير عام مصلحة الموانئ والنقل البحري، بحضور العقيد/ الصديق السيفاو مدير مكتب التفتيش الآلي.
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