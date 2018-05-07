الداخلية الايطالية: قطعنا مع ليبيا خطوة إلى الأمام لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ليبيا – قال وزير الداخلية في الحكومة الإيطالية المستقيلة ماركو مينّيتي اليوم الاثنين إن حكومة بلاده قطعت خطوة إلى الأمام مع ليبيا على صعيد الهجرة غير الشرعية.

مينّيتي أكد في مداخلة خلال مهرجان مجلة ليميس الجيوسياسية بحسب وكالة آكي الإيطالية أن مشكلة الهجرة في ليبيا لم تحل لكن الحكومة الإيطالية اقدمت على خطوة إلى الأمام بفتح أول ممر إنساني منها.

وتابع :”لقد نقلنا من ليبيا أولئك الذين يهربون من الحروب على متن رحلات جوية إيطالية لم يقم بذلك المهربون أوالمنظمات غير الحكومية بل المؤسسات الديمقراطية”.

وزير الداخلية الايطالي أشار إلى أن المنظمات غير الحكومية الإيطالية تذهب لزيارة الملاجئ في ليبيا وكل هذا لم يكن بالإمكان تصوره قبل 10 أشهر ، مضيفاً بأن العامل الأساس في إدارة تدفقات الهجرة يكمن في أنها على الجانب الآخر من البحر المتوسط لذا فإن جلّ الأمر يتمثل بالعلاقة بين أوروبا وأفريقيا.

ونوه مينّيتي بأن مستقبل أوروبا وليس إيطاليا فقط يعتمد على إفريقيا في السنوات الـ20 القادمة وتعتبر إفريقيا عنصراً حاسماً في القضايا الأمنية وهي أساسية للتنمية الاقتصادية في أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية