وكيل داخلية الوفاق يزور مركز إيواء المهاجرين في زوارة

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة ” محمد الشيباني ” بمدينة زوارة مع عميد واعضاء المجلس البلدي ومدير مديرية امن زوارة.

كما قام السيد الوكيل بجولة في مركز ايواء المهاجرين بزوارة لمتابعة سير العمل بالمركز واحتياجاته والخدمات التي يقدمها والمشاكل التي يعاني منها المركز.

كما تخللت الجولة زيارة إلى منفذ راس اجدير الحدودي والتقى بمدير المنفذ وعدد من العاملين في المنفذ تم خلالها متابعة سير عمل المنفذ والعراقيل التي تواجه العاملين فيه.

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